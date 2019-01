Acusado de una brutal paliza a una mujer en una "preboda" en Verín

Hasta ocho años de prisión pide la fiscal para José María L.G., un joven melillense profesor de Bellas Artes, denunciado por una mujer de 55 años, a quien conoció en un club de alterne de Verín, que le atribuye una brutal paliza que le destrozó la cara en una noche de juerga y copas. El propósito, el robo de los algo menos de 50 euros que llevaba en el bolso en la madrugada del 9 de septiembre de 2017.

El investigado, quien estuvo en prisión provisional por este incidente, niega la agresión y solo reconoce que contactó con ella para tomar unas copas en una fiesta previa a la boda de una pareja de Ventas da Barreira (Riós) que se celebraba al día siguiente en Vilaza (Monterrei) . De hecho, no llegó a asistir al enlace y, posteriormente, fue detenido para sorpresa de la familia y amigos.

José María sostiene que contactó con la mujer a través de un anuncio. De esta forma, fue a buscarla al "Río Rita", según su relató, para que se sumara a un grupo de amigos, todos ellos invitados a la boda. Todos ellos coincidieron en el pub Triskel situado en la Alameda, en las proximidades. Pero las versiones de denunciante y denunciado se contradicen.

La víctima dice que entró en el baño y el inculpado la siguió para asaltarla y robarle el dinero que llevaba en el bolso. La fiscal del caso se hace eco del relato de la mujer: "El acusado, guiado por el ánimo de lucro, la agarró por los pelos y le propinó un fuerte puñetazo, alcanzándola en el ojo izquierdo y que provocó que cayera al suelo". Una vez en el suelo, según añade, "continuó golpeando a la víctima con puñetazos en la cabeza, la cara y las manos, consiguiendo finalmente hacerse con el bolso".

Pero la agresión no se detuvo ahí. La perjudicada dice que mientras intentaba levantarse , el acusado regresó de nuevo al baño y le dijo: "Tú tienes más dinero, sé que tienes más dinero, dámelo".

La acusación pública describe a un inculpado "preso de la rabia que volvió a agredirla brutalmente con puñetazos en la cabeza". La mujer, según esta versión, perdió al conciencia y quedó malherida en la aseo.

La perjudicada tardó casi dos meses en curar aunque le quedaron secuelas. Las heridas requirieron que pasara con consultas de Cirugía Maxilofacial, Psicología, Psiquiatría, Odontología y Oftalmología. La fiscal reclama, además de las penas de prisión -cuatro años por el robo con violencia y otros cuatro por lesiones agravadas- una indemnización de 21.483 euros, además de las costas procesales.

El inculpado: otro hombre le pegó

El acusado niega los hechos y cree que la denunciante está encubriendo la paliza que le dio otra persona. El abogado que lo representa, Víctor Bouzas, sostiene que "toda la prueba incorporada al procedimiento acredita que mi cliente no pudo agredirla". La ausencia de evidencias físicas en sus manos y la versión de los testigos "contradicen a la denunciante", sostiene. De hecho, apunta que la paliza no fue en el pub: "Hay trabajadores del local y testigos que dicen que la vieron salir de allí y no iba malherida". Añade que la propia Guardia Civil la recogió en la calle "y no en el baño". Pero, sobre todo, dice que la paliza es inviable por la diferente complexión entre denunciante y denunciado. "Ella mide 1,80 metros y es una mujer fuerte, mi cliente bajo y delgado".