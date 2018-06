El alcalde de Vilardevós niega haber manipulado el padrón

El regidor de Vilardevós, Manuel Cardoso, afirmó ayer sentirse "muy tranquilo por la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Ourense" después del escrito de denuncia presentado por el PSdG-PSOE provincial por presuntas irregularidades en el censo del 2014, anterior al último de los años electorales municipales. Cardoso mantiene la legalidad de todas sus actuaciones y señala que "el propio secretario me había manifestado en varias ocasiones que no se le podía impedir a nadie censarse libremente en un municipio o en otro. Nunca se manipuló, como denuncian". También quiso aclarar una de las acusaciones recogidas en el escrito de denuncia de los socialistas y que hacía referencia al responsable del Padrón municipal. Según el partido de su oposición, el administrativo y su familia estaban -y todavía lo están- "censados en una floristería, lo que no dijeron ellos es que ese administrativo y sus familiares ya estaban censados antes de que llegase yo a las responsabilidades de gobierno en el Concello de Vilardevós", explicó Manuel Cardoso.

Desde la Fiscalía de Ourense se confirmó la apertura de diligencias informativas después de la denuncia presentada por los socialistas ourensanos. Una vez recabada toda la documentación necesaria, su titular dictará bien auto de sobreseimiento o procederá a presentar la oportuna demanda en el caso de hallar hechos punibles.