El alcalde de Vilardevós niega de nuevo cambios en el padrón

El regidor de Vilardevós, Manuel Cardoso, ha vuelto a salir al paso de las acusaciones vertidas por el PSOE que aseguran que su grupo de gobierno manipuló el censo municipal en las últimas elecciones, dado que en apenas cuatro años se perdieron casi 400 habitantes. "Este tema xa foi arquivado pola Fiscalía, concluíron que non había nada. Eles, no último escrito, non falan nada diso. Sempre están coa tontería do padrón", manifestó el regidor. "Non se inflou. Parece que o señor da oposición ten moitas ganas de entrar no concello, e soña cos empadroamentos", añade.

Cardoso añadió que "cando vimos que se viña a empadroar moita xente falamos coa delegada territorial e nos dixo que tiñamos que empadronalos. Eu non teño por que saber porque baixa o censo nin por que a xente se empadrona ou se marcha. A oposición non fala da xente que faleceu nin doutros motivos".