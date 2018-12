Atraca a punta de pistola un banco en Vilardevós y logra 3.500 euros

Un individuo, de unos 40 años y mediana estatura, atracó en el mediodía de este martes la sucursal de Abanca en Vilardevós, tras intimidar a la empleada con una pistola, que guardaba en la mochila.

El atraco se produjo pasadas 13,00 horas cuando en las instalaciones se encontraba una sola empleada. Habitualmente suelen ser dos trabajadores, pero uno está actualmente de vacaciones.

El atracador irrumpió en la sucursal con una peluca y ocultando parte del rostro con unas gafas con cristales gruesos montados sobre una cobertura negra, , según fuentes de la Guardia Civil.

Una vez en el interior, el hombre sacó la mochila y esgrimió el arma, apuntando directamente contra la trabajadora, al tiempo que le pedía que no se moviera, que no gritara, ni tocara el sistema de seguridad, que le entregara el dinero y que no lo obligara a detonar la pistola.

No hizo falta que la banquera le entregara el dinero, dado que el atracador recogió todo lo que había en la caja, unos 3.500 euros, que guardó en la mochila. Acto seguido, se dio a la fuga a pie, aunque la Guardia Civil sospecha que un compañero lo estaba esperando con un coche, ya puesto en marcha, en la calle.

Los agentes acudieron de inmediato al lugar al tiempo que establecía controles en las carreteras de la comarca con el objetivo de localizar al atracador. Los controles se prolongaron durante buena parte de la tarde de este martes, pero no dieron resultado.

Guardias civiles de la Unidad de la Policía Judicial realizaban una inspección ocular en la entidad financiera con el objetivo de hallar pruebas que permitan identificarlo. Los agentes también revisaban las cámaras de seguridad por si recogieron la imagen, sobre todo el rostro, del delincuente.