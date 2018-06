O auditorio acolleu a II gala benéfica de Cruz Vermella Monterrei

A Cruz Vermella de Monterrei, en colaboración co Concello de Verín, organizou a súa II Gala Benéfica no Auditorio Municipal de Verín. A primeira edición, no verán pasado, tivera como temática a música. Este ano, en cambio, xirará en torno ao teatro. Participaron os rapaces e as rapazas do IES Xesús Taboada Chivite, que interpretaron a obra "As ras e o sol" e ofreceron unha serie de monólogos.