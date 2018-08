A Biblioteca de Verín recibe un galardón do Parlamento Europeo

A Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín logra unha nova distinción, sumándoa así ao palmarés de premios e galardóns que posúe e que a sitúa coma un referente nacional. Nesta ocasión, a Biblioteca recibiu o galardón do “Alto Patrocinio do Parlamento Europeo” pola súa actividade transfronteiriza “Convive coas línguas”, unha xornada de contacontos e manualidades na que participarán, mañá xoves, un grupo de nenos e nenas da veciña localidade de Chaves.

Devandita distinción, outorgada por D. Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeo, foi comunicada esta mañá o centro municipal. Na mesma, a institución enxalza as actividades enfocadas ao fomento da lectura organizadas polo centro, cunha especial sensibilidade ás accións transfronterizas. Nesta ocasión prémiase a súa laboura no eido do fomento á Lectura pola iniciativa transfronteiriza, cultural e de convivencia cos nenos e nenas da veciña localidade de Chaves: “Convive coas línguas”.

“Convive coas Linguas”, organizada conxuntamente coa Eurocidade Chaves – Verín e a Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural da Cámara de Chaves, na que participarán aproximadamente corenta nenos e nenas de Chaves, celebrarase este xoves, 23 de agosto, de 11 a 12 horas, na Biblioteca do Concello de Verín.