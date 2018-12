A cabalgata de Verín contará cun dispositivo de 25 axentes

Un dispositivo de 25 axentes integrado pola Policía Local e Protección Civil velará pola seguridade na cabalgata dos Reis Magos do día 5 de xaneiro en Verín. Os efectivos contarán tamén cunha ambulancia cedida pola empresa Ambulancias Sil para o evento.

A cabalgata comezará ás 17,30 horas e percorrerá a Casa do Escudo, a avenida Luis Espada e as rúas Deputación e Irmáns Moreno. O tráfico rodado irá cortándose progresivamente pola Policía Local ao paso da comitiva. Tal e como aconteceu o ano pasado, haberá unha gala especial de Reis no pabellón de deportes con aforo limitado a 2.500 persoas.