Carme Adán presentará en Verín o seu libro “Feminicidio"

A escritora galega Carme Adán presentará en Verín este venres, día 11 de xaneiro, o seu libro "Feminicidio: Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión" editado por Galaxia. A actividade terá lugar na Biblioteca Municipal da vila, a partir das 19,30 horas, e estará aberta a toda a cidadanía.

A peza literaria foi presentada pola autora recentemente na Sala Valente e en compañía da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; as políticas Laura Seara, Carmen Iglesias e Tereixa Paz e polo director da Editorial Galaxia, Francisco Castro.

No libro, Adán analiza conceptos de actualidade na axenda política, social e mediática como o "patriarcado", e a súa "adaptación" aos novos tempos. A escritora anima a tomar conciencia e a manifestarse do mellor xeito posible respecto a esta cuestión. Tamén a entendela para "poder combatelo".

Por outra banda a autora, coñecida no eido do feminismo, fala do "feminicidio" como algo que "está acontecendo" e do que hai que tomar consciencia.

Contacontos

A vindeira actividade que se celebrará na Biblioteca Municipal de Verín terá lugar o día 18 de xaneiro, entre as 18,00 horas e as 19,30 horas, e irá destinada a os mais pequenos -de entre 3 e 9 anos de idade-: "O raposo careto".