Castrelo do Val registra un terremoto de 3,1 grados en la escala de Richter

El municipio de Castrelo do Val ha registrado a primera hora de la tarde de este martes un terremoto de 3,1 grados en la escala de Richter, según los datos del Instituto Geográfico Nacional recogidos por Europa Press.



En concreto, el seísmo se ha registrado a las 13,54 horas de este martes 23 de mayo en Castrelo do Val, con epicentro a unos diez kilómetros de profundidad, según la información del Instituto Geográfico Nacional.



El CAE 112 Galicia tuvo conocimiento de este movimiento sísmico vía fax, pero fuentes del servicio de emergencias han confirmado que no constan avisos sobre incidencias relacionadas con este terremoto en la provincia de Ourense.

