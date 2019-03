Cea "sabrosita" e noite de Comadres antes da chegada de os chocalleiros

Vilardevós saca peito co seu Entroido cun completo programa festivo que incluirá tres días de festa rachada.

Onte xoves viviuse a segunda das xornadas coa cea de Comadres, na que participaron decenas de persoas que se inscribiron previamente na perruquería Sarenu e que se celebrou na Casa de Cultura de Vilardevós dende as 21,00 horas. O grupo "Sabrosito" puxo a nota musical para acompañar a comida popular. O menú estivo composto de ensaladilla, pizzas, croquetas, xamón asado, cordeiro con patacas e ensalada, ademais de postres, viño, auga e refrescos.

A vindeira cita do Entroido de Vilardevós será mañá sábado, 3 de marzo. Nesta ocasión serán os "Chocalleiros" os protagonistas que sairán dende O Toural acompañados polo grupo de bombos "O Trebón do Mildeu" que chegarán dende Albarellos.

Ás 16,30 haberá un desfile dende o campo de fútbol que percorrerá as rúas do pobo e que chegará ata a praza do Cruceiro, onde terá lugar a lectura do testamento. Posteriormente sairán os fachóns e o meco dende o alto do Toural, acompañados pola agrupación "Os Bateladas" de Portugal.

O grupo "Sabrosito" volverá a actuar na praza do Cruceiro antes da chocolatada.