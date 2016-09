El CEIP de Vilardevós se somete a examen técnico

Técnicos de la Xunta de Galicia visitarán nuevamente el centro de Educación Infantil y Primaria de Vilardevós para concluir el informe de las deficiencias que registra con el propósito de comenzar una serie de reparaciones en el mismo que afectan de lleno a la integridad física del medio centenar de alumnos y de los seis profesores que acaban de iniciar nuevo curso.

El propio regidor municipal, Manuel Cardoso, reconoce las necesarias actuaciones y mantuvo un encuentro con el director Xeral de Educación para exponerle las necesidades: "Dende o Concello, colaboramos en todo o que está nas nosas mans, pero non podemos facer obras que requiren dunha inversión elevada, porque tampouco dispoñemos dos recursos precisos nin dos medios. Sei, por exemplo, que hai fiestras que deberían sustituirse, porque non todas teñen cristais con rotura de puente térmico, e iso afecta, como non, ao consumo enerxético e tamén, claro está, ás condicións que teñen os rapaces nas aulas", asegura Cardoso.

Los desperfectos que presenta el recinto escolar son fácilmente divisables por cualquier visitante. Las escaleras principales de acceso a la institución educativa presentan innumerables baldosas levantadas o incluso escalones de algunos de los tramos totalmente sueltos, capaces de originar una caida en cualquier momento.

Las vallas perimetrales que protegen el patio del recreo tienen orificios por los que acceden hacia el centro animales en horario lectivo o de ocio.

Las pistas polideportivas "teñen porterías e canastas en mal estado, unha delas sen asegurar ao chan, e as redes -fuera de normativa- totalmente rotas", añade una de las madres.

El patio cubierto de recreo, como así señalan algunos de los padres, "no puede ser utilizado cuando llueve porque el firme es tan absolutamente deslizante que los niños acaban disfrutando de su tiempo de ocio en el gimnasio ubicado en la segunda planta del centro, los profesores no se arriesgan a tenerlos fuera por ese motivo", apuntan.

Ayuda prometida

El mandatario local Manuel Cardoso espera que desde el departamento autonómico "inclúan esa partida económica prometida nos orzamentos do vindeiro ano para comezar uns traballos que permitan resolver as limitacións máis importantes que presenta o Rodolfo Núñez, aínda que todos sabemos que irán pouco a pouco, un centro que agora ten medio centenar de alumnos pero que nas súas etapas máis douradas rexistrou no seu interior máis de 500 rapaces diariamente", dice el primer edil de la Corporación local. La falta de presupuesto -"Aunque a Xunta abonou a metade dunha pequena factura de pintura", dice el máximo mandatario- llevó a los seis profesores del centro a enfundarse unos monos y pintar parte de las aulas que consideraban de imprescindible lavado de cara, además de otros trabajos de limpieza y mantenimiento realizados dentro y fuera del recinto escolar de Vilardevós .