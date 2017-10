El claustro mercedario de Verín será la sede del museo del vino

Está siendo tal el éxito de público de la muestra temporal de la historia del vino de la comarca de Monterrei que el Concello de Verín ha elaborado una propuesta de convenio que ha presentado a la Orden de los Padres Mercedarios de la villa para convertirla en museo permanente. El pasado fin de semana se alcanzó la cifra de los cuatro mil visitantes en los poco más de dos meses desde que permanece abierto.

Esa ha sido la cifra que ha acentuado el interés tanto del comisionado de la muestra como del propio regidor verinense Gerardo Seoane en convertirlo en atemporal: "É un éxito sen precedente. Sempre tivemos en mente, logo dos primeiros contactos coa orde relixiosa, que ese claustro debería convertirse no museo comarcal de Monterrei. Pero nunca chegamos a pensar no éxito que a exposición adicada ao viño, na que incluso se expón unha reproducción en tres dimensións impresa da peza recuperada no castro da Muradella -se refiere el regidor al resto de la efigie de Dionisos y su querido Ampelos-, acadase a afluenza de xente que temos rexistrada. Creo que sendo Monterrei una comarca eminentemente vitivinícola, esta mostra ten que convertirse en permanente", apuntó el regidor Gerardo Seoane.

Las cifras de visitantes hablan por sí solas. El museo, aparentemente temporal, del vino fue inaugurado el 11 de agosto. El primero de los meses se cerró con 2.501 visitantes. Treinta días después, la cifra de interesados por conocer las artes utilizadas en la elaboración del vino en la comarca superaban los 3.600. A día 22 de octubre, las personas que decidieron recorrer la muestra del claustro de Mercedarios superaban los 4.000. Además de los anteriores, el Concello de Verín envió formalmente una invitación a los diferentes centros escolares de la villa, que respondieron con la visita de 265 alumnos.

Hay gente, relata el alcalde de Verín, que ha aprendido en esta exposición de “Dionisos, 2000 anos de viño en Monterrei”, el valor de utensilios y prácticas enológicas a las que no prestaban atención. "Y muchos otros -el 70% eran de fuera- han conocido Monterrei a traves de nosotros. Estamos orgullosos, esto no lo tienen en comarcas mayores”, declara el regidor.

El convenio traerá nuevas mejoras al claustro, para continuar con el proceso de musealización y de captación de fondos estables, para cumplir con la Lei Galega de Patrimonio. “Hemos realizado una oferta a la D.O. de Monterrei para que comencemos un programa de recuperación de prácticas enológicas singulares”, adelanta el alcalde, “y por otra parte, estamos preparando una importante iniciativa sobre la importancia de la Casa de Monterrei, que fue crucial para la historia de España, de Galicia y del valle, mediante su relación con los reyes Católicos, Felipe II o el Cardenal Cisneros”, concluye.

Lara da Silva: "Este tipo de actividades son vitales para el sector

Esta exposición fue una de las primeras tareas que asumió Lara da Silva como presidenta del Consello Regulador, un cargo en el que está a punto de cumplir los primeros cien días.

¿Qué valoración puede hacer de la cifra de asistentes a esta muestra?

Esa cifra es una buena noticia para nosotros, ya que revela el interés existente por el papel que jugó el vino de Monterrei a lo largo de la historia. No sólo somos el sector económico más importante del ámbito agrario, sino que hemos estado presentes en la cultura y tradiciones de esta comarca, tal y como revelan la figura de Dionisos y Ampelos encontrada en Mourazos, los lagares rupestres o muchas de las piezas que se están en esta exposición.

¿Sugiere alguna recomendación adicional para seguir en la línea iniciada desde agosto?

Aguardamos que se siga incrementado el número de visitantes a la misma, y se amplíe a estudiantes y asociaciones, para que todo el mundo pueda conocer la relevancia de la viticultura y de la vid en la comarca. Creo que es de vital importancia seguir impulsando acciones de estas características, no sólo por parte del ayuntamiento de Verín sino también de los restantes de la comarca, porque en mayor o menor medida, gran parte de los municipios que la integran tienen alguna conexión con la cultura del vino. Tengo el pleno convencimiento de que sólo podremos construir nuestro presente y futuro si ponemos en valor nuestro pasado.