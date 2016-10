El concejal del PP de Verín Cástor Gago deja la Corporación “por motivos personales"

El que en su día fue conselleiro del gobierno Fraga y hasta ahora número dos de los 'populares' de Verín, Cástor Gago, registró ayer a última hora de la mañana en el Concello el escrito por el que pone en conocimiento de la Corporación su renuncia como edil de la lista del Partido Popular capitaneada por Juan Manuel Jiménez Morán. El ya exconcejal asegura en su comunicado que lo hace "por razóns estrictamente personais", y deja deberes al actual Ejecutivo, al que le recomienda expresamente que "debe promover os cambios de actitude nos propietarios da terra para que soliciten a realización destas actuacións -en alusión a la concentración parcelaria- en todas as parroquias nas que a terra non está concentrada e ao mesmo tempo, movilizar as terras non aproveitadas", señala.

Su líder y compañero de partido, Jiménez Morán, afirmó ayer "que ha sido todo un honor compartir estos años en política con un amigo al que el pueblo de Verín le debe mucho, sobre todo cuando tuvo responsabilidades en la Xunta de Galicia, no olvidemos que él fue quien puso a funcionar la denominación de origen, sin ir más lejos", afirmó.

En esa línea se manifestó también el portavoz del Concello, Diego Lourenzo: "Creo que Cástor foi sempre un referente de cómo se debe facer política", dijo.

Jiménez Morán confirmó que la siguiente en la lista, Corona Meixeira, le comunicó ayer que no asumiría la responsabilidad de volver a sentarse en la Corporación, también por cuestiones de índole personal. El consultor Daniel Diéguez será el que acabe ocupando el sillón que deja vacante el exconselleiro Gago.n