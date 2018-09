El Concello de Verín, condenado a negociar el calendario laboral de la Policía local con los sindicatos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de Verín (Ourense) a negociar el calendario laboral de la Policía Local del municipio con las fuerzas sindicales. El recurso había sido interpuesto por la CIG.

Así, la sala ha instado al ente local a que elabore "un proyecto de cuadro anual de horarios y vacaciones" de los agentes de la Policía Local que incluya "la previsión de refuerzos" de los días de eventos especiales y "someta a trámite de consultas y negociación colectiva ese proyecto" para facilitar "la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores".

Asimismo, el Juzgado ha determinado que, una vez concluido el trámite, "haya acuerdo o no", el cuadro "deberá ser aprobado por el órgano municipal competente" para que los representantes de los trabajadores "impugnen, si es el caso, su contenido sustantivo recurriendo contra la resolución final aprobatoria de la programación".



La sentencia señala que, "tras la valoración conjunta de las pruebas testimoniales, del expediente administrativo y de los documentos", se concluye que, "aunque en el Ayuntamiento de Verín se realizaron durante el año 2017 varias reuniones con los representantes de los trabajadores para intentar establecer consensuadamente los cuadros de horarios y vacaciones" de la Policía Local, "no se llegó a ningún acuerdo".

"Cada semana, el inspector jefe va estableciendo los horarios y turnos a siete días vista"

En este sentido, el magistrado Francisco Javier Cominges Cáceres ha destacado en el escrito que el inspector jefe de la Policía Local "elaboró un cuadro de vacaciones que no llegó a ser aprobado en el órgano municipal competente" y en el que "no se incluyeron las jornadas extraordinarias por eventos especiales".



Además, recoge que "el Ayuntamiento de Verín no les aplica a los agentes de la Policía Local desde enero de 2017 un cuadro de horarios anual, predeterminado de antemano", sino que, "cada semana, el inspector jefe va estableciendo los horarios y turnos a siete días vista".



Las partes disponen de un plazo de 15 días para interponer recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense.