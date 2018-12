Ocho cortos del Festival Animacam llegan al FIC

El director del primer festival internacional de cortos de animación del mundo nacido en Ourense hace ocho años, el Animacam, se desplazó este jueves al Auditorio Municipal de Verín. Xosé Lois Martínez Carnero impartió en la villa, con motivo del Festival de Cortometrajes FIC Vía XIV, una "masterclass" en la que explicó a los asistentes las claves y particularidades que conlleva la organización de un evento cinematográfico exclusivamente digital.

Los organizadores del FIC también programaron la exhibición de una serie de trabajos mostrados en ediciones pasadas del certamen Animacam, un evento independiente y gratuíto que engloba tanto obras de autores reconocidos como de otros noveles, y da cabida a una amplia variedad de géneros y técnicas de animación. Al reconocerlo como festival invitado en esta edición, la dirección del FIC quiso poner en valor el trabajo de sus artífices y reconocer la "magnífica trayectoria" de este certamen, que es seguido por más de dos millones de personas en todo el mundo. Los cortos proyectados en Verín fueron: Bango Vasil, The Edge, Amélia y Duarte, Grounded, The Mechanical Waltz, I said I would never talk about politics, The invisible elephant y Grandsmás hero.

Actividad "B'Selem"

El Festival de Cortos de Verín celebrará este sábado la última jornada de proyecciones, que arrancarán a las 12,00 horas en el auditorio municipal, y antes de que tenga lugar la gala final este sábado, que comenzará a partir de las 20,00 horas.

De manera paralela se celebrará la actividad "B' Selem" centrada en analizar el papel que realiza el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y que lleva más de 25 años documentando y publicitando las violaciones de derechos civiles.