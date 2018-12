Críticas al derribo de media docena de casas en Irixo

El grupo municipal socialista en O Irixo critica la "pasividade" del gobierno popular ante el deterioro de los inmuebles del municipio. En este sentido ponen el foco en el derribo, en los últimos meses, de "máis de media ducia de casas no pobo de Xirei, facendo desaparecer a metade do pobo ante a pasividade municipal".

El portavoz socialista en el concello, Iago Fariñas Valiña, recuerda que el pasado 14 de noviembre de 2017 presentaron una moción que fue aprobada por el pleno municipal "para o fomento da recuperación e rehabilitación de viviendas e edificacións no Irixo".

Apunta que más de un año después "non se fixo absolutamente nada por poñer en marcha unha soa de estas medidas, e tampouco se fomenta de forma algunha a rehabilitación ou a posta en valor das edificacións e o patrimonio do Irixo".

El grupo municipal socialista presentará, ante esta realidad, una nueva moción para que sea debatida en el próximo pleno municipal, en la que se reclamará que se conceda una exención del 100% del coste de las licencias municipales de rehabilitación de todas las viviendas y edificaciones en los núcleos rurales del concello de O Irixo.

También reclamarán que se acometa "unha exención do imposto do IBI de todas as edificacións rehabilitadas no concello do Irixo nos primeiros anos despois de seren rehabilitadas especialmente de aquelas que abandonen o estado de ruína".

Rehabilitación

Finalmente, reclaman en esta moción que "se habilite unha partida orzamentaria para axudar a rehabilitacións a aquelas persoas con menos recursos que teñan fixada a súa residencia no noso concello".

Todo ello con el objetivo de conseguir mejorar un parque de viviendas que, según aseguran desde el grupo socialista, no ha recibido ayudas desde hace más de 30 años para su mejora.