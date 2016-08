Un día para las mascotas en Verín

Hoy es el día de las mascotas en Verín. Desde las cuatro de la tarde y -aunque la hora prevista por la organización para su cierre se ha fijado en las nueve de la noche- hasta que los dueños o sus mascotas decidan retirarse, estará abierto al público el espacio reservado de la playa fluvial verinense en el que tendrá lugar la primera fiesta de Pro Animales Verín.

Es la primera vez que se celebra un evento de estas características, con el sano propósito de darle visibilidad a la labor de un colectivo absolutamente altruista y que vive -salvo este año, en el que el consistorio local ya ha previsto una ligera dotación económica para ellos- de las contribuciones desinteresadas de los amigos de la causa animal, que no son pocos en la comarca de Monterrei.

En la fiesta al aire libre de hoy, en la que no faltará el bar, la música o los hinchables, estará una nutrida representación de los animales que todavía no han tenido la fortuna de ser adoptados -"aunque no todos porque hay algunos perros que no pueden llevarse a este tipo de eventos por lo asustadizos que todavía son", advierte María Nieves Gascón Sánchez-, pero también de aquellos que ya conviven en su nuevo hogar. "Veves" Gascón reconoce que además "pretendemos fomentar la adopción, porque nunca habíamos tenido tantos animales como los que hemos alcanzado en estas fechas.

Rondamos la media centena, sobre todo gatos, porque es en primavera cuando las gatas están en celo, pero nunca conseguimos rebajar la cifra, porque se adoptan dos pero aparecen cuatro", afirma. Esta tarde, por el módico precio de dos euros la participación, se optará a un sinfín de regalos donados por un importante número de establecimientos de la villa. Entre ellos, una tablet o incluso una cena o un yantar en dos de los más conocidos restaurantes locales.

Pro Animales surgió de la iniciativa de un par de seres amantes de las mascotas, concienciados de la necesidad de contar en Verín con un colectivo que velase por los derechos de los "bichitos", como los tilda "Veves". Logros reconocidos y publicitados desde este medio, como el del rescate de la perra "Chocolatina" -absolutamente desnutrida y salvada in extremis por el equipo de veterinarios que colabora con la asociación-, o el de los gatitos hermanos lanzados descaradamente al río, son algunas de sus tristes historias con final feliz.

En su haber también denuncias por envenenamiento de las colonias de gatos en la villa, de algunos perros en Cabreiroá o Vilela, o el caso de aquel ejemplar ejecutado en Moialde (Vilardevós), cuando ya estaba a la espera de ser recogido por sus integrantes. Aunque en el otro plato de la balanza, el que más pesa, la labor altruista de más de una decena de simpatizantes que ofrecen sus casas para acoger temporalmente a las mascotas que se recogen, la de una clínica veterinaria que es la primera en asistir a los casos más graves, o el de todos aquellos que han participado en sus mercadillos solidarios o en los donativos de manera constante que reciben en los dos establecimientos de referencia de la asociación, "A casa do baño" y la clínica veterinaria Albéitar.

Su labor de concienciación ha llegado a calar hasta tal punto que el consistorio estudia poner un marcha lo antes posible un albergue municipal y desarrollar una ordenanza de maltrato animal, que siempre llega con retraso.