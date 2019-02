La Diputación financia terrenos en Oímbra para viviendas sociales

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, visitaron los terrenos, que fueron financiados por la institución provincial, para la construcción de viviendas sociales en Oímbra, una iniciativa municipal que pretende asentar población en el ayuntamiento.

La inversión de la Diputación de Ourense destinado a la adquisición de estas dos parcelas asciende a los 69.746 euros y "trátase do primeiro paso para poder desenvolver esta proposta da alcaldesa de Oímbra coa que persegue combater os problemas do despoboamento rural e contribuír a dinamizar a economía do municipio", destacó Manuel Baltar.

Una vez adquiridos los terrenos, "o seguinte paso é realizar un plan especial para poder construír estas oito vivendas públicas", dijo la alcaldesa de Oímbra, que explicó que este plan especial, financiado también por la Diputación, ya se encuentra "redactado e iniciada a súa tramitación diante da Consellería de Medio Ambiente". La zona en la que se desarrolla el plan especial de ordenación rural está recogido en el PXOM vigente del Ayuntamiento de Oímbra, en la margen Este de la carretera provincial O-1010.

Manuel Baltar destacó el "dinamismo" del Concello de Oímbra para potenciar el rural y para desarrollar iniciativas "que crean no noso territorio".