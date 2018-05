O FIC Via XIV abre o prazo para recibir os filmes no mes de xuño

A organización do festival de curtametraxes de Verín, FIC Via XIV, xa está a traballar na vindeira edición, a que será a número tres de existencia. Comezan a coñecerse algunhas novas, como que será o vindeiro día 1 de xuño a data fixada para que os interesados en participar no concurso cinematográfico poidan enviar as súas primeiras obras.

A direción do evento tamén confirmou que se manterán as datas da pasada edición, os primeiros días do mes de decembro, coincidindo ca ponte do festivo da Constitución: "A convocatoria do pasado ano así o demostra, nesas datas a xente de Verín non viaxa e facilitamos que se achegue público de fóra da vila".

Tampouco mudará o esquema de contidos e premios reformulados con motivo da segunda das edicións, na que se creou un galardón á mellor curta do público, un específico para a mellor cinta do festival e un amplo programa de actividades paralelas relacionadas ca industria cinematográfica.