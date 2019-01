O folión iniciará o ciclo do Entroido na vila de Laza

A Asociación EnLAZAdos presentou este martes o programa de eventos festivos para o seu tradicional Entroido que comezará o xoves, día 28 de febreiro, coa celebración da noite de Comadres. O folión dos nenos do Colexio O Castiñeiro polas rúas do municipio marcará o inicio da festa que continuará pola noite coa verbena do Trío Maratón.

O día 1 de marzo será o Venres de Folión, con pasarrúas, cantigas e, a partir das 00,00 horas do sábado, coa saída dos fachóns que percorrerán as distintas rúas ata altas horas da madrugada.

Durante a mañá do sábado celebrarase a tradicional "Cabritada", precedida da fariñada dos nenos e un pasarrúas da charanga "Vaite xa".

Os Peliqueiros estrearanse o domingo, día 3 de marzo, xornada na que haberá un desfile das carrozas típicas. O día 4 de marzo será o "Luns Borralleiro" e o día 5, poñerase o punto e final ás festas coa celebración do Entroido e a saída dos Peliqueiros.