“El Grinch" y “El amor menos pensado" no Cinema de Verín

O Cinema Municipal de Verín proxectará dúas películas ao longo desta fin de semana previa á noite de fin de ano. A carteleira estará composta de "El Grinch" e "O amor menos pensado", dos que haberá tres pases en total entre hoxe sábado e mañá domingo.

No caso de "El Grinch", dirixida ao público infantil da vila, as proxeccións terán lugar no Salón de Actos da Casa da Cultura esta tarde ás 17,00 horas e ás 19,30 horas e mañá domingo, ás 17,00 horas.

"El amor menos pensado", relata a historia dunha parexa que, tras máis de 25 anos xuntos, atravesa unha crise que os leva a separarse, aínda que o feito de estar solteiros non será todo o positivo que agardaban. Os pases deste film serán ás 22,00 horas de hoxe sábado e ás 19,30 horas e 22,00 horas da xornada de mañá domingo, día 30 de decembro.