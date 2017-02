A Gudiña espera que el Sergas acepte gestionar su centro médico

El Concello de A Gudiña está pendiente de que el Sergas acepte recibir de nuevo la gestión y mantenimiento del centro de salud de la localidad. Así lo confirmó su alcalde, José María Lago, preguntado por el ruego realizado en el último de los plenos por la portavocía nacionalista en la Corporación. Entendía la formación separatista que "que tras moitos anos de desperfectos, é hora de que o Concello se poña mans á obra e faga os arranxos pertinentes nun edificio que amosa un evidente deterioro co paso dos anos. O BNG lamenta que, tras ter exposto a moción no pleno, o alcalde José María Lago Cabo mailos concelleiros e concelleiras do Partido Popular a rexeitaran, argumentando que o estado do centro de saúde non require urxencia".

Sin embargo, el primer edil justifica ese rechazo en las gestiones que desde el Concello se está realizando para que el centro médico revierta en la gestión de la Consellería de Sanidade: "Se había solicitado que fuese el Sergas quien se hiciese cargo de su mantenimiento, dado el elevado coste que para las arcas municipales suponía. Sin embargo, no se había podido realizar antes porque el edificio estaba siendo ocupado también por Medio Rural".

Ahora que los trabajadores del Distrito Forestal ya están reubicados en el viejo local de turismo, el recinto sanitario podrá ya desafectarse.