Un incendio en Vilaza, a la altura de la A-52, arrasa más de 20 hectáreas

Un incendio forestal activo quema más de 20 hectáreas en el municipio de Monterrei. El fuego se ha originado sobre las 17,54 horas en la parroquia de Vilaza, en las proximidades de la autovía A-52

Por el momento no ha sido necesario cortar la autovía, ya que el humo no avanza hacia la vía y no impide la visibilidad.



En las labores de extinción trabajan un total de 12 helicópteros, cuatro aviones, cinco motobombas, cuatro agentes, 14 brigadas, dos palas y un técnico.

Fuegos controlados

A pocos kilómetros de Vilaza, en O Rosal, Oímbra, se ha declarado un incendio que se encuentra controlado. Este es el segundo fuego en menos de 24 horas en la zona.

Un tercer foco, también controlado, fue originado en Punxín, O Carballiño.