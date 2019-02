El PSdeG PSOE de Ourense confirma su décimo candidato de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La agrupación municipal socialista de Vilardevós elige a Julio Prada como su candidato a la alcaldía de la localidad. El actual portavoz de los socialistas en la oposición se presenta por primera vez como candidato a la alcaldía, con el objetivo puesto en vencer en las elecciones para "despertar a Vilardevós do letargo".

Julio Prada explica que se presenta a las elecciones porque “temos un proxecto no que o nosos concello ten que recuperar as políticas sociais, un proxecto que non exclúe a ninguén, un proxecto no que o traballo pola veciñanza ten que ser durante os 4 anos de mandato e non durante os últimos 3 meses”.