Luis Villares: “Ao non existir licencia, a obra no Parador é ilegal"

El líder de la formación En Marea, Luis Villares, visitó ayer la fortaleza de Monterrei para reunirse con los representantes de la Plataforma en Defensa do Castelo y mostrar su apoyo a la lucha emprendida por este colectivo con el único objetivo de devolverle al monumento su carácter exclusivamente cultural.

Villares se refirió, después de la visita, y ante los medios, a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirma el fallo en primera instancia por el que se anulaba la licencia de las obras ejecutadas dentro del castillo: "Ao non existir licenza, a obra é completamente ilegal e hai que repoñela ao estado anterior. Ca normativa urbanística vixente arestora no Concello, parecería inviable facer unha suposta adaptación que suporía en primeiro lugar ter que desfacer as obras e en segundo lugar restrinxilas a aquela superficie admisible, algo que acabaría por facer inviable económicamente o Parador no seu interior".

Villares también recordó que además del revés recibido por la Xunta en lo que se refiere a la licencia de obra, "está todavía pendente no Supremo o proceso da propia ampliación de uso, que no 2009 se cedeu exclusivamente con fins culturais e só cando se fixo a denuncia se tentou darlle legalidade modificando a orde".