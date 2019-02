Máis de 1.500 cativos engrandeceron o desfile infantil previo a Comadres

Máis de 1.500 nenos e nenas, segundo fontes municipais, participaron no tradicional desfile infantil de Verín, que partiu dende o entorno das rúas Canella Cega e Cabreiroá e deleitou a veciños e pais orgullosos que se repartiron por Deputación, Luis Espada e Lisa. O tempo acompañou a este entrañable evento cun sol radiante durante toda a mañá.

A cita foi o preámbulo as Comadres, e nela participaron cativos de toda a comarca, concretamente, das Garderías Pinocho e a Asociación Tres Reinos de A Mezquita; as casas niño de Monterrei, Cualedro e Castrelo do Val; os colexios Amaro Refojo, Princesa de España, Castrelo do Val, Rodolfo Núñez de Vilardevós, Vendas da Barreira, Augusto Assia da Mezquita, Medeiros, Rural Agrupado de Monterrei, María Inmaculada e Kero Kolo.

Os cativos non estiveron sos, xa que contaron, unha vez máis, coa presenza dos cigarróns. Tampouco faltou a música das charangas, tan típica desta festividade. Támega, Vakapinta, Mil9, Achicoria, Terra de Trives e Alambique marcaron o ritmo aos centos de rapaces que, ben dende os carriños de bebé ou en pequenas comparsas, encheron de luz, colorido e moita ilusión as rúas verinesas.

Os cativos cederon protagonismo ás mulleres pola noite, nunha das xornadas máis agardadas e populares: a celebración de Comadres. Centos de grupos competiron por ser os máis orixinais á hora de disfrazarse, e despois de disfrutar dunha cea entre amigas trasladaronse ata o barrio de San Lázaro para escoltar á Raíña do Entroido e a Don Carnal.

As discotecas Enjoy e Gramola fixeron continuar a festa ata altas horas da madrugada na praza Maior.n