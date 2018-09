Os máis novos de Oímbra finalizan a época estival

Os pequenos do concello de Oímbra despedíronse na xornada de onte do seu campamento de verán, que deu comezo o pasado 25 de xuño. Dende ese día, os rapaces, de 3 a 12 anos, asistiron a actividades de diverso tipo de 9,00 a 14,00 horas, de luns a venres. Ademais de oco para os xogos e as manualidades, a programación tamén incluía dous días de actividades deportivas e un día de inglés.

Dentro das moitas propostas, o grupo realizou excursións a diferentes puntos do municipio, así como unha visita ao centro de maiores, onde gozaron dunha xornada de convivio.

O campamento finalizou onte, cunha comida conxunta e coa posterior participación da Ludoteca Móbil da Deputación, que ofreceu colchonetas, tatuaxes e festa da escuma. Pais e nenos amósanse moi contentos coa proposta de conciliación familiar para os meses de verán, que este ano ampliou o seu horario, tal e como explicou Ana María Villarino, alcaldesa de Oímbra.