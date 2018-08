Miles de personas disfrutan en Verín de la buena música y el mejor vino

Gastronomía, música y vino se dan la mano en Verín que, este fin de semana, está inmerso en la edición número 13 de la "Feira do Viño de Monterrei". La plaza de la Alameda está siendo un hervidero de vecinos y visitantes deseosos de probar los caldos de 16 de las 26 bodegas que conforman la denominación de origen pero, sobretodo, de poder compartir momentos con la familia, con los amigos, con la gente a la que no ves durante el año. "Esta é a feira do viño, pero tamén a feira dos abrazos", describía el regidor de Verín, Gerardo Seoane, quien destacaba el carácter familiar de la celebración a la que acuden vecinos y emigrantes que Barcelona, Madrid o Francia "que estes 15 días están na zona e se achegan ata a Alameda", dijo. Ellos son, según Seoane, los "embaixadores" que hacen que se hable de estos caldos más allá del Padornelo.

La jornada de ayer, que coincidió además con la feria del 11, fue un hervidero de gente. Si bien el ambiente lúdico se empezó a sentir, al caer la tarde y las temperaturas, en el entorno de las distintas carpas vitivinícolas, gastronómicas y también del agua, una de las novedades de esta edición.

Además del vino que, tal y como señaló el presidente provincial Manuel Baltar en la inauguración es "un excelente dinamizador da economía da nosa provincia, pois contamos con catro das cinco D.O. galegas", la jornada festiva en Verín la protagonizó la música. El argentino Coti se metió al público en el bolsillo en una actuación incluida en su gira internacional 2018. Completaron el cartel Candaira y El Guateque de la Década. Hoy será el turno de Sés y la orquesta Finisterre.