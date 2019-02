Monterrei reestruturará os terreos da Madanela

O alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, desprazouse ata Santiago para abordar, xunto con José González, conselleiro de Medio Rural, novos proxectos de mobilización de terras agrarias. O obxectivo pasa por mellorar, mediante a posta en valor de terreos que estaban abandonados ou non debidamente explotados, a base territorial das explotacións agrarias. Concretamente, o representante autonómico comprometeuse a estudar un novo proceso de reestruturación parcelaria na parroquia da Madanela, un lugar predominantemente agropecuario.

Por outra banda, o conselleiro abogou por reorganizar, neste caso, o terreo, en lugar de aumentar a superficie das parcelas. Asimesmo, agarda que o resultado destas actuacións sexa un aproveitamento dos terreos por parte dos veciños, que lles saquen unha rendibilidade e se mellore a comunicación viaria nas zonas beneficiadas polo proceso.

O titular de Medio Rural felicitou ao rexedor de Monterrei por ter eliminado especies vexetais invasoras, como foi o caso da mimosa, e coa finalidade de previr os incendios forestais no municipio. Para acadar este obxectivo na localidade, e noutras da comunidade galega, o goberno autonómico destinou nos últimos dous anos 500.000 euros para tratamentos silvícolas e forestación en montes veciñais, ademais doutros preto de 300.000 executados durante o 2018 en investimentos directos naqueles montes que son xestionados pola Xunta.

Por outra banda, en materia de desenvolvemento económico, José Luis Suárez aproveitou a visita a Santiago para presentarlle ao conselleiro un proxecto de creación dunha aula de cociña na antiga Cámara Agraria, ubicada na parroquia de Vilaza, co obxectivo de potenciar a economía na zona a través da promoción dos seus recursos endóxenos, destacando principalmente o viño, a castaña, as froitas, os cereais, a producción hortícola, o mel e a producción de carne de vacún. O alcalde de Monterrei tamén lle solicitou ao conselleiro a mellora das comunicacións no municipio. Concretamente, unha ponte entre Flariz e San Cristovo.