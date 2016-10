Monterrei voltea las previsiones poco halagüeñas de su vendimia

Las 25 bodegas que conforman la Denominación de Origen Monterrei han acabado ya la recolección de las uvas, después de una vendimia que comenzó hace apenas un mes en el Val do Támega.



Si bien las previsiones en cuanto a cantidad no eran las mejores, finalmente la bajada en la cosecha no fue tan pronunciada. El presidente del Consello Regulador de la D.O., José Antonio da Silva Pereira, detalló que se llegaron a superar los 4,4 millones de kilos, apenas 300.000 menos que la pasada campaña. Algunas de las bodegas que más han tardado en dar por rematados sus trabajos de recolección incrementaron la cifra final, a pesar de que la meteorología de la última semana consejaba no exponer las uvas al riesgo de la lluvia.

Durante todo el proceso de recolección de la uva, un total de 11 técnicos inspectores colaboraron con la denominación realizando trabajos relacionados con la ordenación y control de la viticultura en la comarca de Monterrei.



"Se tivera que facer unha valoración sobre a colleita deste ano diría que, en principio, foi boa", explica Da Silva Pereira. El presidente del Consello Regulador reconoce que si bien hubo una pequeña disminución en la producción, "en calidade non temos queixa".



Otro de los aspectos a destacar de esta campaña vitivinícola es que la graduación de los vinos blancos "poida que sexa un pouco máis baixa", pero se trata de una circunstancia que no precupa "en absoluto" a los bodegueros.



Mientras tanto, Asunción Rodríguez Zarraquiños, de la Adega Crego e Monaguillo –y expresidenta del Consello Regulador– reconoce también la ligera bajada en la graduación de sus vinos. En su caso dieron por rematada la vendimia el pasado jueves, siendo una de las últimas bodegas en recoger los bártulos. "A verdade é que criamos que ía haber moitos máis problemas dos que ao final atopamos", reconoce satisfecha.

Crego e Monaguillo recogió durante esta campaña algo más de 950.000 kilos, apenas 50.000 menos que en el 2015. Con esas cifras, esta bodega es una de las de mayor producción de la denominación. Preguntada sobre por qué no se cumplieron las previsiones de disminución de la producción, Zarraquiños afirma que, si bien en las viñas ubicadas en la zona del valle la reducción fue considerable, esto fue compensado "coa magnífica campaña que fixemos en zona de montaña".

BODEGAS CON HISTORIA

La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas. La conforman 25 bodegas del valle de Monterrei, que abarca los municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra y Castrelo do Val. Los viñedos de esta D.O. ocupan un total de 531 hectáreas de territorio en las que trabajan 445 viticultores.

Fue a finales del siglo XX cuando la emigración, el cierre de la bodega cooperativa y el abandono de las tierras –que casi suponen la desaparición del viñedo en la zona– se constituyeron como punto de inflexión que dio lugar al reconocimiento administrativo de la Denominación de Origen Monterrei.