Os mozos de Verín participarán de xeito activo na política local

nnn O pleno do vindeiro mércores ás 11 horas terá, entre outros dos moitos puntos do día, un de relevante importancia para os máis xóvenes da vila. Previsiblemente, a Corporación municipal aprobará o regulamento dun novo órgano de representación popular, aínda que neste caso enfocado ao "futuro do noso municipio", di o tenente de alcalde Diego Lourenzo. Dende ese día, Verín contará co denominado Consello Municipal da Mocidade, unha entidade adxunta ao Concello de Verín que pretende ser un elemento de coordinación, representación e promoción de iniciativas que aseguren a participación dos mozos en todas aquelas decisións do Executivo local que lles afecten.

Entre os obxectivos que terá este novo estamento están os de impulsar a colaboración da mocidade na vida política, laboral, social e cultural da vila; fomentar o asociacionismo xuvenil; promover e impulsar o coñecemento da cultura, a historia ou a lingua, ou mesmo dar cabida á súa participación nos organismos de carácter público que se establezan para o estudo da problemática xuvenil en Verín.

O regulamento que este mércores sairá adiante fixa como principais funcións do Consello da Mocidade o ser un interlocutor válido perante a Administración municipal e todos aqueles organismos relacionados coa xuventude; o deber de emitir ditames sobre todas as cuestións que afecten aos mozos da área verinense en particular, ou a de coñecer e opinar sobre os orzamentos e a xestión do patrimonio que a consistorio local destine á política dos xóvenes, entre outras.

Este órgano poderá estar integrado por asociacións ou federacións xuvenís; aquelas seccións xuvenís doutras asociacións; colectivos análogos constituídos coa finalidade de prestar servicios á mocidade; federacións e confederacións de alumnos, e mesmo os consellos escolares das institucións educativas da vila.

Esta proposta era unha das promesas estrela do Bloque Nacionalista Galego. Diego Lourenzo, o seu voceiro, amais de teniente de alcalde, mostraba onte a súa satisfacción por "pór en marcha unha ferramenta que permitirá aos nosos xóvenes participar de xeito moi activo en todas as políticas locais que lles poidan afectar de xeito directo e indirecto", dixo.

Unha asemblea xeral, unha secretaría e as comisións de traballo serán os órganos de xestión deste Consello Municipal da Mocidade. O primeiro deles será o do supremo goberno, encargado de xestionar e executar os acordos das xuntanzas asamblearias. Estará formado por unha presidencia permanente -sempre será o concelleiro da área de Mocidade do Concello-, unha vicepresidencia, un representante das xuventudes de cada partido político con presenza na Corporación, un voceiro das asociacións nas que participen mozos, e un enviado dos consellos escolares dos institutos.

A secretaría estará xestionada dende a área de Xuventude do Concello pola técnico responsable, funcionado como un axente neutral dentro da Asemblea, e as comisións de traballo terán como fundamento o desenvolvemento de acción en determinados ámbitos da vida cotiá da mocidade verinense.

Aínda que o regulamento fixa con carácter expreso a limitación da participación de persoas físicas nos órganos de xestión, que estarán representadas polos diferentes colectivos, o que será o futuro presidente do Consello da Mocidade, Diego Lourenzo, non desbota a posibilidade de que ao longo do ano se convoquen "unha o dúas asembleas públicas e abertas a todos os xóvenes da vila para que expresen nelas as súas inquedanzas".n