Música e poesía chegan ao O Tangaraño cultural

A localidade de Sobradelo, en Xunqueira de Ambía, viviu no día de onte unha nova edición do seu Tangaraño Cultural, a cuarta consecutiva dende que a súa nai, a poeta nada nesa aldea Rochi Nóvoa, decidise pór en contacto á súa familia coa representación cultural na que ela estaba mergullada.

Case un cento de persoas disfrutaron dunha xornada festiva na que non faltou a música, a poesía, os mercadiños e os oficios tradicionais, neste caso de olería, capitaneados por Xosé Manuel Carrera, do recentemente aberto museo de Batán, en Maceda.

Destacada actuación tivo o cantareiro autodidacta Gabi Reboredo; o meste do conservatorio elemental de música de Verín, José Manuel Salgado ou o carballiñés Andrés Fernández, coa súa escolma de interpretación musicais reivindicativas, algunhas do grande Suso Vaamonde.

Non faltaron tampouco nestas edición do evento os xogos populares e mesmo os hinchables para os máis cativos. Por suposto, os asistentes tiveron a oportunidade de disfrutar do xantar que prezos economicos ofrecía a organización. A xornada rematou ca xa tradicional procesión do Tangaraño, a proxección da primeira curta de Rubén Riós "Adeus Edrada" e o festival músical de media noite, que tivo a queimada coma grande protagonista.