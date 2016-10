Nova edición dos talleres de memoria en Ribadavia

O Concello de Ribadavia puxo en marcha unha nova edición dos “Talleres de Memoria e Animación Social”, que se trata dunha actividade para persoas maiores de 60 anos que se leva a cabo tanto na vila como nas tres principais parroquias do municipio, en horario de catro a seis da tarde. O programa ten continuidade ó longo desta semana, fixándose para hoxe a primeira sesión no centro social de San Paio, mentres o mércores será o turno no local veciñal de San Cristovo.



As seguintes citas con esta iniciativa da Concellería de Benestar desenvolveránse o xoves na aula do departamento de Servizos Sociais, en Ribadavia, e, o venres, no centro social da parroquia de Francelos. Os participantes nestas xornadas teñen a oportunidade de levar a cabo manualidades, expresión oral e escrita, xogos de mesa, ximnasia de mantemento e actividades para exercitar a memoria, a fin de conquerir un bó estado mental e físico.