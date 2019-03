Oímbra completa su oferta de ocio con un “skatepark”

El Concello de Oímbra ha completado la oferta lúdica para los más jóvenes del municipio con un nuevo "skatepark". La idea fue propuesta por los propios alumnos del colegio de la localidad que participaron, el pasado mes de febrero, en el último pleno infantil celebrado en el municipio. El gobierno local recogió el guante para hacer esta nueva superficie que acaba de ser finalizada y cumplir con las expectativas de la juventud.

El nuevo "skatepark" se encuentra detrás de la Casa Consistorial y próximo al pabellón de deportes, las piscinas públicas y el parque infantil. La actuación se inició con una preparación del terreno previa a la instalación de una plancha de hormigón. Las piezas homologadas fueron pedidas a una empresa del País Vasco. Tras la revisión de las medidas de seguridad pertinentes, la actuación fue inaugurada esta misma semana.

En total, el nuevo "skatepark" de Oímbra tuvo un coste de 18.000 euros, de los que 7.000 fueron aportados por los fondos Leader reservados para dinamizar el rural. El resto corrió a cargo de las propias arcas municipales.

"De esta maneira completamos un pouco a oferta dispoñible para os máis cativos. Foi unha obra rápida, posto que a iniciamos xusto despois do pleno infantil e as pezas son as que son", explicó ayer la regidora de Oímbra, Ana María Villarino.