Oímbra contará con una nueva aula para informática

Los vecinos del municipio de Oímbra tendrán más fácil el acceso a las nuevas tecnologías y a Internet a partir de este viernes y gracias a la nueva aula de informática que se inaugurará en uno de los bajos del Concello -donde se ubicaba la antigua cámara agraria-. El espacio se creó gracias a una acción cofinanciada entre la propia administración local y la Unión Europea, dentro de su proyecto Leader.

"A idea é facer cursos para todas as idades, dende nenos ata adultos, a prol da alfabetización dixital e para facilitar aos usuarios o manexo de móviles e redes sociais", explicó la regidora de Oímbra, Ana María Villarino. "Haberá unha persoa encargada do espazo, así como de impartir os distintos obradoiros e asesorar á xente. En principio estará todos os martes e venres pero, en función das persoas que se acheguen, tomaremos a determinación de ampliar o horario ou non", añadió la alcaldesa popular.

Habrá tres grupos -niños, nivel intermedio y adultos- y el primer curso tendrá lugar este viernes con la inauguración oficial del espacio. Los niños de cinco a 10 años asistirán a clases desde las 18,00 horas a las 19,00 horas; los de 11 a 16 años, de 19,00 horas a 20,00 horas, y los adultos desde las 20,00 horas a las 21,00 horas. Para poder asistir a los cursos será necesario inscribirse previamente en el Concello de Oímbra.

Pese a que todavía existen zonas de sombra en el municipio, la amplia mayoría cuenta, según su regidora, con conexión a Internet. "Moita xente nos di que quere aprender a empregar as novas tecnoloxías xa que teñen aos seus fillos fora e así poden falar polo o ordenador", dice Villarino.