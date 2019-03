Oímbra estrea as melloras da súa estación de augas residuais

A rexedora de Oímbra, Ana Villarino, inagurou as melloras realizadas a comezos de este 2019 na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) do municipio, xa finalizadas.

A actuación comezou a mediados do mes de xaneiro, e nela investíronse 177.637 euros -achegados por Augas de Galicia, e pola Unión Europea- . O obxectivo das mesmas foi mellorar o tratamento das augas residuais e, en consecuencia, reducir o impacto negativo no medio ambiente e no entorno máis próximo á estación. Asimesmo, a partir deste momento, coa EDAR xa en funcionamento de novo, incrementarase o grao de depuración e de eficiencia enerxética.

Por outra banda e debido a que coa obra instalaronse variadores de frecuencia, eliminarase o consumo de enerxía reactiva.

Todas as melloras realizadas repercutirán positivamente na lonxevidade dos distintos elementos que compoñen as bombas, entre eles, o eixo, os rodamentos e as xuntas do motor, con vistas a acadar un maior aforro económico no municipio.

Por último, o acceso do persoal de mantemento da estación será máis doado, dadas estas últimas melloras que permitirán, asemesmo, medir con maior precisión o caudal da entrada da estación depuradora ao sistema de proceso biolóxico, controlándose de xeito máis eficiente o líquido de entrada e o de saída.

O pozo de gruesos, localizado na cabeceira da EDAR, tamén foi mellorado cunha nova bomba de reserva activa.