Oímbra mellora a súa Edar con preto de 180.000 euros

O concello de Oímbra iniciou esta semana as obras de mellora na súa Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) que presta servizo en Oímbra e en San Cibrao -ao redor de 710 habitantes-. Así o anunciou a rexedora do municipio, Ana Villarino, quen agarda que esta actuación, na que Augas de Galicia e a Unión Europea investirán 177.637 euros, estea rematada a finais do vindeiro mes de febreiro.

Villarino destacou a importancia desta obra da que, subliñou, "axudará a mellorar o tratamento das augas residuais e, por ende, o medio ambiente". As actuacións estarán encamiñadas a acadar un maior grao de depuración, eficiencia enerxética e, mediante a instalación de variadores de frecuencia, eliminar o consumo de enerxía reactiva. Esto último contribuirá, do mesmo xeito, a facer máis longa a vida dos elementos das bombas: rodamentos, xuntas do motor, eixo e demáis materiais sometidos a esforzos, tanto nos arranques, como nas paradas das bombas.

Todas estas intervencións permitirán, ademais, medir con maior precisión o caudal da entrada da EDAR ao sistema de proceso biolóxico, co obxectivo de ter un control do líquido inicial e do tratado na planta.

Todas as persoas que traballen nesta estación, así como os técnicos, poderán realizar as labores preventivas e tarefas de mantemento dun xeito máis accesible e sen necesidade de empregar unha grúa.

Tamén se mellorará o Pozo de Gruesos, ubicado na cabeceira da EDAR, e previo ao Pozo de Bombeo -onde se instalará unha bomba de reserva activa-. A intervención completarase con melloras no reactor biolóxico e na prevención de averías.