Oímbra sube su presupuesto en un 23 por ciento para 2019

Oímbra gestionará el próximo ejercicio económico de 2019 con un presupuesto total de 1.543.000 euros, una cifra un 23,44 por ciento superior a la del presente 2018. La Corporación local dio luz verde al trámite este miércoles con la abstención de los dos ediles del Partido Socialista y los votos en contra del Bloque Nacionalista Galego.

Tal y como explicó la regidora de Oímbra, Ana Villarino, esta subida se fundamenta en el hecho de que el Concello contará con dos partidas de 164.513,44 euros y de 135.923 euros por parte de la Administración del Estado -a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital- y de la Deputación de Ourense, respectivamente. Gracias a estas dotaciones se procederá a cambiar el alumbrado público del municipio por luces tipo Led. También se renovarán las luminarias de Casas dos Montes y en una de las plazas de Bousés. Ana Villarino explicó que el presupuesto se incrementará a lo largo del año en la partida de Inversiones puesto que el documento no contempla los 51.000 euros del Plan Provincial de la Deputación. En esta ocasión, la administración realizará un contrato directo: "Xa temos aprobada esa asignación", puntualizó Villarino.

La alcaldesa de Oímbra calificó los presupuestos para 2019 como "reais e acordes co noso Concello" aunque matizó "non son todo o xenerosos que a min, como alcaldesa, me gustaría, pero permitirannos prestar todos os servizos necesarios e acometer varios investimentos que mellorarán a calidade de vida dos nosos veciños".

Por otro lado, la primera edil de Oímbra sacó pecho de haber elaborado unas partidas de "marcado carácter social" y recordó "somos o único concello da Comarca de Monterrei que conta cun Centro de Día público e unha Escola Infantil Pública" de los que el ente local cofinancia un tercio de sus gastos de funcionamiento.

Durante el próximo 2019 el gobierno local aportará 8.000 euros al Centro de Día, 16.2000 euros a la Escuela Infantil y 235.000 euros para la dependencia. El Concello continuará cofinanciando por cuarto año consecutivo las cuotas para autónomos aportando, durante 12 meses, 50 euros y ayudará a las empresas locales que contraten trabajadores desempleados.

Por otro lado, se prevé poner en funcionamiento en 2019 el aula de informática y continuar recuperando el patrimonio. Villarino puntualizó que el Concello "ten deuda cero e estamos ao día".