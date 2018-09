Oportunidad para pisar uvas en un lagar rupestre

El Concello de Oímbra, que preside Ana María Villarino, mantiene su firme apuesta por la promoción de una de sus riquezas arqueológicas, que perfectamente combina con uno de los sectores productivos más destacados, el vinícola. A la recuperación de sus lagares rupestres -los más representativos-, la creación de rutas en su entorno, la construcción de una prensa de madera en pleno monte o la rehabilitación de la vieja bodega de As Barrocas en un centro de interpretación del vino se sumará el próximo 7 de octubre una recreación real de cómo se utilizaron en el Medievo los lagares rupestres esparcidos por su territorio. La actividad contemplará el pisado inicial de la uva sobre las piedras de las estructuras -el Concello invita al público en general a participar de la experiencia-, la posterior recolección del mosto y el prensado final en la prensa levantada por un carpintero local en uno de los lagares.

La alcaldesa asegura que "se vivirá unha experiencia única, que nos permitirá aunar historia, patrimonio e viticultura. Esta iniciativa enlaza coa da realidade aumentada, donde as botellas das adegas de Oímbra serán as que inviten a coñecer e disfrutar do noso patrimonio", apuntó.