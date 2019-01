La ordenación urbanística provisional de Verín estará lista en poco más de un mes

El Concello de Verín acaba de recibir la documentación necesaria para dar luz verde al Instrumento de Ordenación Provisiona (IOP) y, según adelantó el regidor local, Gerardo Seoane, la aprobación inicial se realizará "de manera inmediata". En este sentido, la administración ya cuenta con el informe favorable de Medio Ambiente y, una vez cumplidos los plazos de exposición, se espera que en el plazo de un mes se produzca la aprobación definitiva. "Con esto teriamos recuperado o 95 por cento do PXOM de 2012 e que recobrará a vixencia", explicó el alcalde socialista.

El Plan General de Ordenación Municipal de Verín de 2012 fue tumbado por una sentencia del Tribunal Supremo por no tener documentados los recursos hídricos, algo que el alcalde no comparte. "Non entendo porque o Supremo fallou en contra. Tiñamos 88,8 litros por segundo de concesión de caudal, cando, segundo o plan xeral, soamente facían falta 86,6", apuntó.

Tras la anulación del plan, lo que permite la ley es una ordenación provisional que, según el alcalde, "recupera todo o suelo urbano consolidado e todo o suelo dos núcleos de poboación, o único que non recupera é parte do urbanizable e, dado que a maioría do suelo edificable está en en suelo consolidado, pois prácticamente volvemos a ter plan de ordenación".

La aprobación de este instrumento se realizará en poco más de un mes, según Seoane, y permitirá que la villa tenga "unha maior seguridade xurídica e resolverá varios problemas que estaban pendentes". Una vez aprobado, estará expuesto al público un plazo de 20 días, antes de su visto bueno definitivo.