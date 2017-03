El petroglifo desaparecido no figuraba en el PXOM

El alcalde de Cualedro, Luciano Rivero, ha manifestado en relación a la desaparición de un petroglifo milenario que en el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2010, ratificado por la Xunta de Galicia y que cuenta con los correspondientes informes de Patrimonio, no se contempla la existencia de este vestigio.



En este sentido comenta que las marcas existentes corresponden, según cuentan los vecinos de la zona, "a cuando se afilaban la guadañas, y se jugaba en esa zona", además de que "fueron marcas que fueron quedando con el paso del tiempo, en 30 ó 40 años".



El primer edil indicó que al conocerse la desaparición del petroglifo decidió consultar el plan de urbanismo: "Cuando leí la noticia, lo primero que hice fue consultar el planeamiento con la secretaria municipal para corroborar si realmente ese vestigio, de serlo, se hallaba inventariado en el PXOM. Ella misma me certificó que no figura como tal y por lo tanto desde mi institución no cabe establecer ninguna medida de protección especial al no considerarse como tal", declaró Luciano Cuquejo Rivero.



El alcalde aseguró además que en el pueblo "están también muy sorprendidos, porque los vecinos corroboran que las marcas de la piedra de la polémica no superan la media centuria de antigüedad". La delimitación de responsabilidades, una vez conocido que el Concello de Cualedro no llegó a integrar dicha representación en su planeamiento, y en el caso de certificarse como así asegura Bruno Rúa, la autenticidad del resto arqueológico destruido, se limitaría únicamente a la Dirección Xeral de Patrimonio siempre que se verificase la antigüedad del mismo.



Inventariado por Rúa en el 2005, la Universidad de Vigo en el año 2013 lo incluyó como tal en su trabajo de campo y dicha ficha fue comunicada a Patrimonio. Era este organismo el que debía advertir al Concello de Cualedro de su existencia siempre que se verificase que cumplía los requisitos para incluirlo en el catálogo de petroglifos de la comarca, una circunstancia que el Concello niega.