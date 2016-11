¿Plan para hoy? Un magosto a la americana en Trandeiras

Cuando se visitan determinadas ferias de carácter popular o tradicional, no solamente uno tiene la oportunidad de conocer las habilidades de los que allí exponen. Lo más granado es, sin lugar a dudas, la historia que se esconde detrás de cada uno de los objetos que se exhiben. Sorprende, por ejemplo, que un americano venda bisutería un domingo cualquiera en Vilar de Santos. Pero hay mucho más, después de indagar brevemente en el relato que a uno, el de Chicago, y a otra, la monfortina, los trajo hasta Trandeiras –Xinzo de Limia–, lugar en el que parece, han fijado su residencia definitiva.

Seguro que años atrás, cuando ella era funcionaria de la Junta de Andalucía y él había terminado sus estudios de Hispánicas en Estados Unidos, no se imaginaban que se verían tal día como hoy, seis de noviembre, repartiendo churrasco y pan recién horneado por ellos mismos en un magosto popular con trazas de zoco en el que no faltará la música tradicional gallega. Sin embargo, aquí están, "después de renunciar a una vida que no nos llenaba lo suficiente y en un lugar en el que sabíamos que no acabaríamos", dice Ana Mar Rodríguez.

El amor surgió en un viaje de Zack para profundizar sus conocimientos del castellano. El primero de los retoños les llevó del piso ya pagado en Sevilla a una casa en una urbanización, también pagada, con terreno y piscina. El segundo de ellos -mejor dicho, la segunda- llegó al mundo ya con los roles de ambos totalmente volteados. Ana había dejado su puesto en la Junta -Zack había hecho lo propio con sus clases de inglés con la llegada de Pablo- y ambos acabaron dentro de una frutería propia. Hasta que el giro fue tan severo que de un doblez en el mapa de España cayeron mil kiómetros más arriba con una casa en ruinas a la que dedicaron casi cinco años de su vida a restaurar. Atrás dejaron una vida "acomodada", un puesto en la Junta como funcionaria, unos alumnos de un americano enamorado y varios clientes sin estos inquietos fruteros. Por delante, una vida distinta, en el rural limiano, y mejorando día tras día en la confección de su bisutería marca Noa's. A Zachary comienza a conocérsele en Xinzo de Limia por su clases de inglés. Desconocemos si después del suculento menú hipercalórico que a todos les espera desde hoy al mediodía en Trandeiras, también por su habilidad como maestro panadero.