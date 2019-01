O PP critica que Seoane non pida que o Entroido sexa internacional

O PP de Verín que lidera Juan Manuel Jiménez Morán criticou que o actual goberno de Gerardo Seoane teña renunciado a solicitar a internacionalización do Entroido da vila, calificando como "curioso" o argumento que emprega o rexedor local: "El carnaval es nuestro con su historia y está muy bien así". Recordan que, no 2009, o grupo popular conseguiu que o Entroido fose declarado como Festa de Interese Nacional.

"É curioso que desbote o traballo realizado simplemente porque o fixemos nós, e non o aproveiten con vistas ao futuro co obxectivo de sacar rendemento aos nosos recursos turísticos dos que tanto falan para atraer a turistas internacionais", manifestou Jiménez Morán. "Sen esquecer a repercuisión económica que levan consigo estas distincións, non só en axudas da administración, senón tamén para o sector da hostalería e restauración, así como o orgullo que suporía formar parte deste grupo no que xa están outros municipios do noso territorio nacional", engade.

Por último, critica que Verín estea a pasar un dos peores momentoseconómicamente falando, "xa que nos últimos anos pecharon máis de 50 establecementos comerciais, pecharon tres das empresas que máis traballo creaban e marcharon case mil persoas", subliñou o voceiro da oposición.