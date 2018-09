El PP tilda de sectaria la política del subdelegado

La visita de dos de los concejales de la oposición socialista en Vilardevós al despacho del subdelegado en Ourense, Emilio González Afonso, ha incendiado las filas populares, que gobiernan en el municipio, hasta el punto de salir al paso con declaraciones el propio secretario del Partido Popular en Ourense, Rosendo Luis Fernández. Éste criticó públicamente al máximo representante del Ejecutivo en la provincia -cargo que él mismo ocupó en su día- y tildó de "inadmisible a utilización sectaria e partidista por parte do PSOE dunha institución pública, á que sorprendentemente acode para denunciar temores e hipóteses relacionados con supostas irregularidades no censo do Concello de Vilardevós", afirmó. Hecho, el de la visita, que el vicepresidente de la Deputación de Ourense califica también de "todavía máis rexeitable cando o propio subdelegado do Goberno, fóra das súas atribucións, di que estarán vixiantes ante unha situación que os propios socialistas definen como conxetura".