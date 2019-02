El PP ve en Rivero la mejor opción para regir Cualedro

Luciano Rivero Cuquejo volverá a presentar su candidatura por el Partido Popular a la alcaldía de Cualedro, tras 12 años al frente del concello, con un proyecto "de concello, no que a calidade de vida dos veciños está por riba de todo, pero tamén de comarca para que se beneficien da cooperación con outros concellos na prestación de servizos". Siempre con mayorías absolutas y mejorando resultados, Rivero "é unha persoa de absoluta confianza para as súas xentes, e iso é un gran aval para Cualedro", dijo el presidente provincial del PP, Manuel Baltar.

El ya candidato califica esta responsabilidad como vocacional y asegura que "aínda teño moito que aportar para defender os intereses da miña xente". No repaso aos logros alcanzados nos últimos anos, destaca a residencia da terceira idade, "que supuxo máis atención aos maiores e máis postos de traballo", así como una casa nido que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral.

Para un nuevo mandato, Rivero ya está pensando "nun parque empresarial, adecuado á realidade do concello, no que se instalen as nosas empresas e aquelas que vexan esta ubicación, ao pé da autovía, como unha boa opción". La puesta en valor de los terrenos también será otro objetivo, "estando xa en conversas coa Consellería de Medio Rural para desenvolver proxectos nos centos de hectáreas de concentración parcelaria que están sen actividade".