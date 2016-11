El PP de Verín asegura que el Concello “arrasa" el Támega

Las recientes actuaciones llevadas a cabo en el cauce del Támega a su paso por la villa han vuelto a generar una importante polémica entre el Ejecutivo local y las filas de la oposición. En el último de los plenos ordinarios, el portavoz y líder de los 'populares' de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, acuso abiertamente al grupo de gobierno de "volver a estar con máquinas no río sen permiso de ningunha Administración". Asimismo, le preguntó a los responsables municipales si "creen normal arrasar coas máquinas toda a flora e a fauna de río tan importante".

Justificó esta cuestión el exalcalde después de realizar un relatorio de los expedientes sancionadores que según él, fueron recibidos en el registro de entrada del consistorio desde el 1 de febrero del 2016 y que, hasta ahora, suman -aunque las cantidades iniciales no tienen por que coincidir con las finalmente impuestas- un total de 20.120,36 euros. La mayoría de estas sanciones fueron incoadas desde la Consellería de Medio Ambiente por actuaciones llevadas a cabo en el río o en sus inmediaciones.

Sin embargo, desde la Consellería de Medio Ambiente confirman la existencia de las propuestas de sanción, pero por un importe inferior al indicado por Jiménez Morán y lo sitúan de una cuantía total de 7.000 euros, que "todavía no está enviada ni comunicada".

Por su parte, el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, afirma que "o que non se pode é mentir á xente, porque tamén poderiamos sacar nós o carro de multas que ten de Medio Ambiente cando Jiménez MOrán era alcalde" y justifica el regidor todos los expedientes sancionadores a los que se refiere Jiménez Morán.

"O primeiro ao que se refiere é por tirar a presa do Olivar, do que xa temos permiso. O segundo ten que ver cunhas árbores que prantamos en Vilela, ¡sanciónannos por prantar árbores!; e o terceiro ten que ver cun verquido feito por un particular que botou escombro perto do río, pasou por alí algún garda de Medio Ambiente e incoou o oportuno expediente", explica Gerardo Seoane.

El propio alcalde verinenses asegura que "na última das limpezas que se fixeron no cauce do río, entre a Preguiza e o Olivar, se conta coas oportunas autorizacións da Confederación Hidrográfica, á que lle estamos plantexando una inversión nunha malla lonxitudinal que impida a acumulación de grava coas crecidas invernais", concluyó el regidor.