Prisión sen fianza para el hombre que disparó a una verinense en O Grove

O home investigado por supostamente disparar a súa exparella o pasado 5 de decembro nunha vivenda no Grove (Pontevedra), após o que se disparou dous tiros na cabeza, foi enviado a prisión sen fianza despois de ser detido este xoves e posto a disposición xudicial unha vez recibiu o alta hospitalaria.

Segundo informaron fontes xudiciais, após pasar a disposición do Xulgado de Instrución Número 3 de Cambados, con competencias en violencia de xénero, foi decretada para o home prisión provisional comunicada e sen fianza.

Ao home, que se acolleu ao seu dereito a non declarar, indicaron as mesmas fontes xudiciais, impútaselle un delito homicidio en grao tentativa e quebrantamento de orde de afastamento --xa que tiña activada unha medida de afastamento da muller cando sucederon os feitos--.

Sobre este home, que estaba hospitalizado desde o día dos feitos --o 5 de decembro de 2018-- debido ás feridas de bala por dispararse dous tiros, pesaba unha orde xudicial de detención e posta a disposición xudicial.

Por iso, ao recibir a xulgado comunicación este xoves do alta hospitalaria, procedeuse ao seu arresto e traslado ao Xulgado de Instrución Número 3 de Cambados para pasar a disposición xudicial, após o que foi enviado a prisión.

Feitos

O pasado 5 de decembro efectivos dos corpos de seguridade acordaron unha céntrica rúa do Grove após atrincheirarse nunha vivenda o home coa muller, onde se escoitaron disparos.



A muller recibiu un disparo e tivo o alta hospitalaria dous días despois dos feitos no Hospital Montecelo de Pontevedra, onde foi operada para extraerlle unha bala.



Pola súa banda, o home, que se disparou dous tiros na cabeza cunha arma do calibre 22, foi intervido cirurxicamente tamén e estivo entubado en coma inducido no Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, á espera de que o seu estado permitise a súa detención.



O presunto agresor non tiña permiso de armas e contaba cunha orde de afastamento da muller. O home vivía en Ourense e ela no Grove e ambos, cunha relación sentimental desde facía uns 20 anos, teñen en común unha filla menor de idade.