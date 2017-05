Prisión para el guardia civil de Verín que insultó a un superior en un partido de fútbol

El Tribunal Militar Territorial de Galicia ha condenado a cuatro meses de prisión, con la accesoria de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena, para un guardia civil destinado en Verín que insultó a un superior durante un partido de fútbol.



En la sentencia, el tribunal ha considerado probado que durante el partido el acusado se dirigió en varias ocasiones a los compañeros que estaban en el campo y profirió injurias graves, con expresiones como "rompedle las piernas, dadle duro en la cabeza", en referencia al sargento de su destacamento.



"Dirigirse a un superior con epítetos como `qué te pasa, payaso, que eres un payaso, tienes muchos galones pero pocos cojones`, `sal para fuera que te voy a romper la cabeza`, en tono agresivo y gritando, además de decirle que lo esperaría fuera, puede considerarse como injurias graves", recoge el fallo.



El tribunal entiende que la actitud del acusado fue "amenazante y agresiva, teniendo que intervenir varias personas para evitar que los hechos fueran a más", antes de que el guardia volviera a la grada.



Por otra parte, sostiene que el incidente previo habido entre los dos implicados, a raíz de su exclusión del operativo de la Vuelta Ciclista a su paso por Galicia, "no solo no merma un ápice la credibilidad" del sargento, sino que "es un posible motivo de resentimiento del acusado hacia el ofendido".



El incidente que ha dado lugar a esta condena tuvo lugar el 29 de septiembre del 2014 con ocasión de un campeonato de fútbol en el que participaban quince personas, en su mayoría guardias civiles, incluidos el acusado y el agraviado, sargento del destacamento de tráfico y varios vecinos de la villa.



Durante el juicio, celebrado el pasado 3 de mayo, varios testigos de los supuestos insultos coincidieron en que no escucharon los insultos ni vieron incidente alguno.



El Ministerio Fiscal jurídico pedía por estos hechos diez meses de cárcel y la defensa solicitaba la libre absolución por entender que lo sucedido se enmarca dentro de un lance normal del juego.



Sin embargo, el tribunal militar ha dado credibilidad a la víctima así como a otros agentes, que prestaron declaración como testigos de referencia, que conocían los supuestos hechos por terceros, y ha condenado al agente a cuatro meses de cárcel, y que de ratificarse sería efectiva, al tratarse de una condena en el ámbito militar, a falta de los posibles recursos que se presenten.



Además de la condena, el tribunal ha acordado, por otra parte, que se investigue si uno de los testigos que participó en la vista pudo incurrir en falso testimonio, toda vez que su versión difiere de lo manifestado de forma coincidente por los demás.



Durante este proceso, la Unión de Guardias Civiles, que ya ha avanzado su intención de recurrir el fallo, ha respaldado al acusado y calificó de "inadmisible" la apertura de juicio oral y llegó a considerar este caso de "aberración jurídica" tras asegurar que "no cabe" en este caso la aplicación del código penal militar.