O programa educativo Kero Kolo volve a Verín

O Concello de Verín, a través da súa área de Educación, retomará o programa Kero Kolo, que pretende converterse nun espazo de encontro entre familias e menores de entre cero e tres anos de idade. As actividades terán lugar todos os martes e xoves do ano, de 11,00 horas a 12,30 horas, na aula de psicomotricidade do Pavillón Municipal de Deportes.

As familias, acompañadas pola directora das sesións, tratarán de crear un espazo relacional entre os participantes, asentando as bases para unha sólida educación e convivencia con outros iguais.

Por outra banda, o programa infantil Kero Kolo, terá por obxectivo promover unha serie de actividades de interacción e participación entre os menores e as familias nas que se desenvolvan iniciativas de educación infantil conxuntas e propostas polos participantes. Nesta liña, o obxectivo será crear unha aula de convivencia como antesala do acceso a un centro educativo.

Todas as familias que desexen inscribirse neste programa poderán facelo no Servizo de Educación e Apoio familiar ubicado na Casa da Xunventude.