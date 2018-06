O PSdG-PSOE tilda de “indecentes" os procedementos no hospital de Verín

O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, criticou onte a xestión sanitaria do goberno galego apuntando que "as melloras –no hospital- non son suficientes e os procedementos non son decentes".

O hospital, dixo, mantén unha enfermeira por máis de 30 pacientes nas quendas de noite e dende novembro de 2017 viu reducido o número de especialistas de traumatoloxía "resultando un número moito menor de intervencións". Outros servizos, dixo, como os de medicina interna ou pediatría vense afectados pola mesma redución que deriva na perda de calidade asistencial. O pasado 24 de marzo a cidadanía verinense mobilizouse en masa para protestar pola situación.